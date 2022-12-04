تسجيل البصمة الحيوية بالهواتف الذكية لإصدار تأشيرة العمرة

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وأوضحت الوزارة أن تسجيل «البصمة» يشمل حاليا جميع ضيوف الرحمن القادمين من (المملكة المتحدة، جمهورية تونس، المقيمين في دولة الكويت، ومملكة ماليزيا الاتحادية، جمهورية بنجلاديش)، مشيرة إلى أن إتمام إجراءات التسجيل تتم من خلال تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية، بالتسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للمعتمرين من بلد ضيف الرحمن.ولفتت الوزارة إلى أن تسجيل «البصمة» يشمل (الوجه والعين وأصابع اليدين) وتصوير جواز السفر ذاتيا عبر التطبيق مما يمكن طالبي تأشيرة العمرة من تسجيل الخصائص الحيوية الكترونيا من قِبل المعتمرين أنفسهم دون الحاجة إلى مراجعة السفارات والقنصليات التابعة للمملكة أو مراكز إصدار التأشيرات في تلك الدول، وتسهيل دخولهم عبر جميع منافذ المملكة خلال وقت وجهد أقل، وبإجراءات ميسرة.
يذكر أن تسجيل السمات الحيوية على التطبيق، يتم عبر 4 خطوات، تشمل: القراءة الألية لجواز السفر، تحديد نوع التأشيرة، التقاط صورة الوجه، والتقاط بصمات أصابع اليد، ويأتي تسهيل إجراءات تسجيل الخصائص الحيوية في إطار الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية في المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، كما تعد المملكة أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية.
تسجيل البصمة الحيوية:
يشمل حاليا جميع ضيوف الرحمن القادمين من:
- المملكة المتحدة
- جمهورية تونس
- المقيمين في دولة الكويت
- مملكة ماليزيا الاتحادية
- جمهورية بنجلاديش
- إتمام إجراءات التسجيل يتم من خلال تطبيق Saudi Visa Bio للهواتف الذكية
- التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للمعتمرين من بلد ضيف الرحمن.
خطوات تسجيل السمات الحيوية:
- القراءة الآلية لجواز السفر
- تحديد نوع التأشيرة
- التقاط صورة الوجه
- التقاط بصمات أصابع اليد
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