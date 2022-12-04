التحقيق مع وافد انتحل صفة ممارس صحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت نيابة الاعتداء على الأشخاص التحقيق مع وافد بتهمة انتهاك أحكام نظام مزاولة المهن الصحية. ووفقا لمصدر مسؤول في النيابة العامة، فقد كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكور بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق بهذا الخصوص، وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية مع عدم حمله مؤهلا علميا في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية أو تقديم الرأي الطبي للمرضى. التهم الموجهة إليه





نشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه



إلقاء محاضرة رغم عدم حمله مؤهلا طبيا



عدم وجود مستند نظامي يخوله القيام بالممارسات الصحية



تقديم الرأي الطبي للمرضى دون أي حق أو سند



الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن التجاوزات



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