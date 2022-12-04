بدء برنامج زيارة الأماكن المقدسة لشباب الدول العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت فعاليات برنامج زيارة الأماكن المقدسة بالمملكة لشباب الدول العربية، الذي يتضمن زيارات لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وتقيمه وزارة الرياضة ممثلة بوكالة الرياضة والشباب، بمشاركة 100 شخص من 16 دولة، إضافة إلى وفد من جامعة الدول العربية. ويستمر البرنامج الممتد حتى 12 ديسمبر الجاري. وسيتضمن البرنامج المقام في مكة المكرمة والمستمر حتى 6 ديسمبر الجاري إلى زيارة معرض الوحي، ومشروع تعظيم البلد الحرام، ومتحف منتجع الروحاء، وجولة المسار السياحي التاريخي، إلى جانب قطار المشاعر وبرج الساعة، ومشروع هدية الحاج والمعتمر، ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة الشريفة، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. أهداف البرنامج:





زيارة المشاعر المقدسة في مكة والمدينة.



زيارة محافظة جدة.



التعرف على الأماكن التاريخية.



معرفة جهود المؤسسات الخيرية والتنموية.



مشاهدة المعالم الحضارية.



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