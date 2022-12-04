حفاوة وجدية وانضباط ترافق عودة الطلاب والطالبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم صباح أمس نحو 6 ملايين طالب وطالبة بالمدارس في كل المناطق، وسط حفاوة استقبال معلميهم ومعلماتهم والهيئة الإدارية، ليكملوا رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني بجد واجتهاد.

وشهدت المدارس انضباطا عاليا من الطلاب والطالبات في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، فيما بدأت الانطلاقة بمتابعة حثيثة من المشرفين والمشرفات ومن القيادات التعليمية والمساعدين يتقدمهم مديرو التعليم في المناطق الذين حثوا جميع الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد؛ لتحقيق طموحاتهم وطموحات وطنهم الذي ينتظر منهم الشيء الكثير في بنائه وإكمال مسيرة النهضة التي يشهدها في شتى المجالات.

وأشاروا إلى أهمية الانطلاقة القوية والجادة للفصل الدراسي الثاني، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس والمنسوبين من طواقم تعليمية وإدارية؛ لتحقيق الأهداف المرسومة في بناء أجيال تنجح في تحقيق طموحات القيادة.

وتمنوا للطلاب والطالبات فصلا دراسيا حافلا بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة،مؤكدين جاهزية جميع المدارس ومكاتب التعليم لاستقبال الطلاب والطالبات، مشددين على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاق الدراسة بكل جد ومثابرة.

وأنهت إدارات التعليم ممثلة في إدارات المستودعات، عملية توزيع وترحيل مقررات الفصل الدراسي الأول للمدارس وفق خطة وآلية توضح مسارات التوزيع للمدارس، بما يضمن تسليم كل الكتب لجميع المدارس. فيما تم تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لأعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والتعقيم وتوفير جميع المستلزمات المدرسية والتعليمية.

كما طبقت الإدارات النسائية خطة الاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني من خلال تكثيف الجولات الميدانية والوقوف على جاهزية المدارس من قبل مديرات الإدارات والمشرفات التربويات.

نصائح مرورية عند النزول







الالتزام بتعليمات المرور عند نقل الطلاب



الالترام يعزز من السلامة ويقلل نسبة الحوادث



النزول للمدرسة يكون من الجهة اليمنى للمركبة



عدم الاقتراب من المركبات وهي في حالة السير



اعبر الشارع عندما تتوقف المركبة تماما



نصائح أثناء نقل الطلاب