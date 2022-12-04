حلول تقنية لتطوير تصنيف وثائق وزارة الدفاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم حلول تقنية لتطوير الوثائق، وقعت وزارة الدفاع والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اتفاقية شراكة وتعاون؛ لتنظيم وتطوير أعمال الوثائق والمحفوظات، وذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، والمشرف العام على المركز الوطني للوثائق الدكتور فهد السماري.

ومثل الوزارة في التوقيع مدير الإدارة العامة لتميز الأعمال في وكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز عبدالعزيز العمار، ومن جانب المركز مديره الدكتور فيصل التميمي.

وبموجب الاتفاقية ينظم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، دورات تدريبية وتوعوية وورش عمل في جانب الوثائق لصالح الوزارة، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الجانبين للاطلاع على الجهود المبذولة في خدمة الوثائق.

وتضمنت الاتفاقية تزويد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وزارة الدفاع بالأنظمة واللوائح المعنية بخدمة الوثائق والمحفوظات وأعمال الاتصالات الإدارية، وآلية تطبيقها تقنيا، والإسهام بالخبرات والسياسات بشكل دوري؛ لتطوير الحلول التقنية والفنية للتعامل مع الوثائق غير النشطة بالوزارة.

مضمون الاتفاقية

• تطوير تصنيف وثائق وزارة الدفاع وفق أنظمة ولوائح الوثائق والمحفوظات

• إعداد لائحة مدد حفظ الوثائق التخصصية لوزارة الدفاع

• تمكين وزارة الدفاع من قياس النضج وتحليل الفجوات

• وضع المعايير الخاصة بتداول الوثائق السرية وحفظها

• حصر الوثائق وتحديد وضعها الحالي والمستقبلي