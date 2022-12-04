شكرا لقرائتكم خبر «الدارة» تحذر من تداول وثائق مزورة بالخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نبهت دارة الملك عبدالعزيز إلى أنه يجري حاليا، خارج المملكة، تداول وتسويق وثائق تاريخية لإحدى الدول العربية ذات علاقة بالمملكة، وعرضها للبيع.

وأكدت الدارة على لسان متحدثها الرسمي، سلطان العويرضي أن تلك الوثائق مزورة ومصنوعة، محذرة المؤسسات والأفراد من التورط بشرائها، فضلا عن عدم قانونية تداولها، وفقا للأنظمة واللوائح المحلية، والعربية، والدولية ومحاسبة من يقوم بذلك.

كما أشارت إلى استعدادها لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالمسألة، عبر التواصل عبر بريدها الالكتروني (infodarah.org.sa).