«الدارة» تحذر من تداول وثائق مزورة بالخارج

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وأكدت الدارة على لسان متحدثها الرسمي، سلطان العويرضي أن تلك الوثائق مزورة ومصنوعة، محذرة المؤسسات والأفراد من التورط بشرائها، فضلا عن عدم قانونية تداولها، وفقا للأنظمة واللوائح المحلية، والعربية، والدولية ومحاسبة من يقوم بذلك.كما أشارت إلى استعدادها لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالمسألة، عبر التواصل عبر بريدها الالكتروني (infodarah.org.sa).
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