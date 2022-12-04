محافظ عنيزة: شاهدت كرنفالا بيئيا مميزا في متنزهات الغضا

قام محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم بزيارة لمهرجان الغضا 44 والمقام في مدينة الغضا السياحية بتنظيم الجمعية السياحية، وذلك بحضور وكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم وعدد من أعضاء لجنة الأهالي.

وكانت البداية بالتعريف بأهداف المهرجان المتمثلة في خلق حركة اقتصادية وجذب سياحي وفرص عمل، علاوة على الاهتمام بشجرة الغضا التي تعد رمزاً وموروثاً كبيراً.

وقام المحافظ بأخذ جولة على فعاليات المهرجان وأبرز التطورات، ومنها بوليفارد الغضا والمسرح العملاق وجلسات أشجار الغضا والفنون الترفيهية والشعبية والتشكيلية، ومنطقة ريادة الأعمال وأركان الضيافة، وكذلك اطلع على المعارض المصاحبة مثل معرض البلدية ولجنة التنمية السياحية ووزارة الرياضة ومعرض القرعاوي وجمعية غضا البيئية وجمعية قطرة وجمعية طهور وعنيزة،ظ ومركز الاستثمار التنموي والكلية التقنية.

وفي نهاية الزيارة قال محافظ عنيزة: سعدت برفقة لجنة الأهالي بزيارة مهرجان الغضا لهذا العام، وفي الحقيقة أعجبني التنوع في المشاركات والبرامج المستحدثة والتطور الملحوظ في البنية التحتية، وهذا الأمر انعكس على الحضور الكثيف، وهو أمر مبهج ويرفع الرأس، لاسيما وأن هذا المهرجان يُعد أحد المهرجانات الهامة على مستوى المنطقة، والذي يحظى بدعم كبير من أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف: شاهدت كرنفالاً بيئياً مميزاً في متنزهات الغضا التي تعتبر أكبر حديقة نباتية لأشجار الغضا على مستوى العالم، والشكر للجمعية السياحية على هذا الإبداع والتكامل مع الجهات ذات العلاقة والداعمين، وقد أحدث المهرجان نقلة نوعية على المستوى الإعلامي وحراكاً متزايداً في كافة الوسائل، فللجميع التقدير والثناء.