السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب

أعلنت الهيئة العامة للنقل السماح للسيارات الصغيرة التي تكون المسافة بين محوريها بين (2,60م) و (2,70م) بالعمل في تطبيقات نقل الركاب، على أن لا يزيد عمرها التشغيلي عن (5) سنوات من سنة الصنع، وتمديد فترة السماح للسيارات التي تزيد المسافة بين محوريها عن (2,70م) ولا يزيد عمرها التشغيلي عن (7) سنوات من سنة الصنع، بالعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب وذلك حتى نهاية العام الميلادي 2023، على أن تقوم الشركات المرخصة بإضافة تصنيف خاص للسيارات الصغيرة وإيضاح الحد الأقصى لعدد الركاب في المركبة، والالتزام بعدم السماح لتلك المركبات بالعمل في المطارات وبين المدن.

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف إتاحة المزيد من خيارات التنقل للمستفيدين، وتعزيز توفر الخدمة وضمان سرعة الاستجابة، وكذلك دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب في المملكة. وتعمل الهيئة بشكل مستمر لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في تطبيقات نقل الركاب، ولضمان وصول هذه الخدمات للمستفيدين بشكل يرتقي لتطلعاتهم، ويحقق معايير واشتراطات السلامة المطلوبة.