الرياض.. تدشين أول مبنى حكومي يعمل على الطاقة الشمسية

دشن أمين الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، مشروع الطاقة الشمسية في مبنى وكالة التشغيل والصيانة، الهادف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية ووفق تقنيات متطورة لتواكب هذه الخطوة مستهدفات مجال الطاقة في ضوء رؤية المملكة 2030.

ويأتي تدشين المشروع بعدما نجحت الأمانة في تنفيذه على مبنى وكالة التشغيل والصيانة، حيث جرى تركيب 3.546 لوحًا بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.436 كيلو/واط، مما أسهم في ترشيد الاستهلاك بنسبة تبلغ 40 %، في المبنى المستهدف وجميع مرافقه.

ويهدف المشروع إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية، والاستفادة المثلى من الطاقة الشمسية في مدينة الرياض، وجعل المباني البلدية صديقة للبيئة. كما يعد هذا المشروع النوعي رائدًا في تشغيل المباني الحكومية وفق أحدث تقنيات الطاقة المتجددة، وتأتي متكاملة مع جهود الأمانة في سبيل تعزيز حضور الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك في جميع المرافق التابعة لها.