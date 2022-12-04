الحج والعمرة: إتاحة تسجيل البصمة الحيوية بالهواتف لإصدار التأشيرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" للمعتمرين القادمين من 5 دول، لإتمام إجراءات إصدار تأشيرات العمرة إلكترونيًا قبل قدومهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة،
وأوضحت الوزارة، أن تسجيل "البصمة" يشمل حاليًا جميع ضيوف الرحمن القادمين من المملكة المتحدة، وتونس، والمقيمين في دولة الكويت، وماليزيا، وبنجلاديش.
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