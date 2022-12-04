شكرا لقرائتكم حساب المواطن: مكافأة الجامعة ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، ضرورة الإفصاح عن مكافأة الجامعة، نظرًا لأنها تعتبر من ضمن الدخل.

مكافأة الجامعة

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب متابعات الخليج 365 على أحد الاستفسارات عبر حسابها بموقع “تويتر”.

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وقالت خدمة المستفيدين لحساب متابعات الخليج 365 “تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل”.

كما يجب الإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

إضافة مرافق

وفي ردها على استفسار آخر، أكدت أنه لا يمكن إضافة مرافق في السكن في برنامج حساب متابعات الخليج 365 للشخص المستقل.