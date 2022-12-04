شكرا لقرائتكم 481 مليون ريال قيمة الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء المطورة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت أمانة محافظة جدة لسكان الأحياء المطورة، 98 ألف خدمة حكومية مجانية منذ بداية إزالة الأحياء وحتى اليوم.

دفع الإيجارات

وحسب قناة “الإخبارية”، تمثلت هذه الخدمات المقدمة في السلال الغذائية، والدواء، والوجبات، ونقل العفش.

كما بلغ عدد الإيجارات المدفوعة والتي تم سدادها لسكان الأحياء المطورة 481 مليون ريال.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، شرعت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة في أعمال الإزالة بـ أم السلم وكيلو 14 والتي تمثل آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

هدف اللجنة

ويُشار إلى أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.