شكرا لقرائتكم مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال رئيس التسويق السياحي في نيوم، بيتر فيتزهاردينج، إن الرؤية السعودية تجعل كل شيء ممكنًا ولا مكان للمستحيل فيها.

وتابع في حوار مع موقع WTTC على هامش القمة العالمية للمجلس العالمي للسياحة والسفر: لا نواجه أي عقبات في جعل مدينة The Line حقيقة واقعة، حيث تمتلك المملكة الرؤية الصحيحة واللازمة لاستكمال المشروع.

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وأضاف: القيادة السعودية عازمة على جعل المدينة الذكية التي يبلغ طولها 170 كيلومترًا، أمرًا واقعيًا ملموسًا، والأعمال التنموية في نيوم تتقدم باطراد، ولا شيء يمكن أن يقف في الطريق.

الحياة في نيوم

واستطرد رئيس التسويق السياحي قائلًا: التطوير جار، وقد أصبحت المدينة بالفعل أمرًا واقعًا، فأنا حاليًا أعيش فيها، وأرى التطورات في كل دقيقة من كل يوم.

وأضاف فيتزهاردينج: عليكم أن تأتوا إلى نيوم لتروا كيف سيكون مستقبل العيش في العالم.

وأوضح: لقد سافرت عبر ذا لاين، ولا أعتقد أن هناك أي عقبات تقف أمام استكمال بناء المدينة، فلدينا الرؤية والإرادة والتصميم.

نيوم تجسد مفهوم الابتكار

وقال فيتزهاردينج إن الألعاب الشتوية الآسيوية لعام 2029 ستعرض في تروجينا التي ستوضح كيف ستستخدم نيوم الابتكار لتنفيذ الحدث بطريقة دقيقة.

وتابع: تجسد المدينة مفهوم الابتكار، وتروجينا التي من المقرر أن تكتمل في عام 2026 خير مثال على ذلك حيث ستنخفض فيها درجات الحرارة في الشتاء إلى ما دون الصفر في الدولة الخليجية.

وأضاف: نحن لا نتحدث عن مركز تسوق هنا، نحن نتحدث عن الجبال العالية الجميلة في الهواء الطلق على ارتفاع 26 ألف متر، ومن هنا ستكون تروجينا ساحة ألعاب للمغامرات الرائعة.