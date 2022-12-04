شكرا لقرائتكم التعليم: بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التعليم، عن بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للسنة الأكاديمية 2024-2023، بدءًا من اليوم الأحد، وحتى الخميس 5 مايو 2023 الموافق 14 شوال 1444هـ.

إستراتيجية

وتأتي هذه النسخة ضمن إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، والتي تشمل أربعة مسارات، وهي: مسار (الرواد)، ومسار (البحث والتطوير)، وكذلك مسار (إمداد)، ومسار (واعد).

3 مسارات

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتور أمل شقير، إن التقديم هذا العام سيكون متاحًا عبر ثلاثة مسارات (الرواد، والبحث والتطوير، وإمداد)، حيث يشمل أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، والتي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي”.

شروط التقديم