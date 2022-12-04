شكرا لقرائتكم النيابة العامة تحقق مع وافد انتحل صفة ممارس صحي دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت النيابة العامة أنها تباشر إجراءات التحقيق مع وافد انتحل صفة ممارس صحي دون ترخيص من الجهات المختصة.

وقالت النيابة إن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام الوافد بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية.

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وشددت النيابة على صون الحماية الجنائية تجاه بعض الممارسات الطبية ورعايتها للمصالح المحمية في نطاقها والحفاظ على الصحة العامة للأفراد وسلامتها.