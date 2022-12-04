شكرا لقرائتكم جامعة نورة تقيم ورشتي عمل مع عودة الدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقيم جامعة نورة، ورشتي عمل، وذلك مع عودة الطلاب والطالبات للجامعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي.

مقياس الميول المهنية

وأعلن مركز الدعم الطلابي والمهني التابع لجامعة الأميرة نورة، عن تنظيم ورشة عمل بعنوان “مقياس الميول المهنية وتحليل الشخصية” غدًا الاثنين في تمام السادسة مساء، وذلك ضمن برنامج التأهيل المهني.

قد يهمّك أيضاً

وتهدف الورشة التي تقام عن بعد، تطبيق مقياس الميول المهنية مع الطالبات والخريجات وذلك للتعرف على أنماط الشخصيات.

إدارة المنتجات

كما يقيم مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع لجامعة الأميرة نورة، ورشة عمل بعنوان: “إدارة المنتجات، الجيد، والسيئ والقبيح”.

وتأتي هذه الورشة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك يوم الخميس المقبل، بمعمل الابتكار العلمي من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الخامسة مساء.

ويتحدث في الورشة معاذ وليد الفوزان، حيث تدور حول عدة محاور هي الخطوات الأولى في الحياة المهنية، التساؤل هل أنا في المكان الصحيح؟، التخطي وإيجاد المعنى (نقطة التحول)، ماذا بعد؟ حول التعامل مع القرارات المهنية، فضلًا عن إدارة المنتجات كوجهة.