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مزاد علني لبيع بضائع متنوعة في جمرك ميناء جدة الإسلامي

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شكرا لقرائتكم مزاد علني لبيع بضائع متنوعة في جمرك ميناء جدة الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني بضائع متنوعة في جمرك ميناء جدة الإسلامي, وفق الضوابط والاشتراطات الموضحة أدناه.

شروط المزاد

– دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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– دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة

– دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%

– يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى

– يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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