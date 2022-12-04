شكرا لقرائتكم جامعة الملك عبدالله للعلوم تعلن برامج تدريب في 200 مسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عبر الموقع الإلكتروني، عن بدء التقديم في برامج التدريب لعام 2022م في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، مع تقديم مكافأة مالية شهرياً والعديد من المزايا التنافسية الأخرى للمتدربين، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

متدرب/ متدربة.

المسارات التدريبية (239 مساراً):

الأمن السيراني \ إنترنت الأشياء.

التقنية الحيوية.

علوم وهندسة الأرض.

الرياضيات التطبيقية.

الطاقة وهندسة البترول.

أنظمة الروبوتات المتعددة.

الطاقة الشمسية.

الأنظمة السيبرانية الفيزيائية.

هندسة الالكترونيات.

علم البيانات.

هندسة / علوم الحاسب.

الأحياء.

الدرون.

الأحصاء.

الروبوتكس.

الطاقة المتجددة.

العلوم البحرية.

الكيمياء.

وغيرها.

المزايا التدريبية:

مكافأة شهرية (1,000) دولار.

تأمين السكن والمواصلات.

تأمين طبي مميز.

بيئة عمل احترافية.

إمكانية التدريب (حضورياً / عن بعد).

فرصة العمل في مجال الأبحاث في أحد أفضل الجامعات في مجال الأبحاث والدراسات العليا.

تفاصيل التدريب:

مدة التدريب:

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المدة: (3 – 6) أشهر.

مكان التدريب:

جدة / عن بعد.

بداية البرنامج:

التقديم متاح طوال العام.

الفئة المستهدفة:

طلاب / طالبات (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2022م.

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