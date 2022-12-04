شكرا لقرائتكم جانب من الخدمات المميزة للمعتمرين والمصلين في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بذل الجهود وتقديم الخدمات المميزة للمعتمرين والمصلين داخل أروقة المسجد الحرام.

توفير الأمن

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جهود رئاسة شؤون الحرمين داخل أروقة المسجد الحرام، والخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين.

وأظهر مقطع الفيديو، العاملين برئاسة شؤون الحرمين الذين يكثفون الجهود على مدار الساعة من أجل توفير الأمن والأمان والسلامة لزوار المسجد الحرام، لأداء فريضتهم بكل سهولة ويسر.

استقبال بلاغات

كما تعمل الرئاسة أيضًا على استقبال البلاغات الإلكترونية الداخلية والخارجية والملاحظات على الرقم الموحد “1966، وذلك على مدار الساعة وطوال اليوم، ومعالجتها بشكل فوري، لتوفير الأمن والأمان لجميع الزوار وضيوف الرحمن.