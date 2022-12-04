شكرا لقرائتكم سند محمد بن سلمان : تعزيز قدرات ذوي الإعاقة ليحققوا طموحاتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جدد برنامج سند محمد بن سلمان التأكيد على دعم ذوي الإعاقة ليحققوا طموحاتهم وأهدافهم.

وقال البرنامج في تغريدة له عبر تويتر : في اليوم العالمي لذوي الإعاقة نسهم في تعزيز قدراتهم ليحققوا طموحاتهم.

قد يهمّك أيضاً

يأتي هذا ضمن جهود البرنامج المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من المرضى وذوي الإعاقة على اختلاف حالاتهم.

ما هو برنامج سند محمد بن سلمان ؟

هو برنامج عطاء خيري بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون مظلة تندرج تحتها العديد من المساهمات الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.