شكرا لقرائتكم الحج: تسهيل طريق ذوي الإعاقة لأداء المناسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الحج والعمرة، أن إطلاق “المبادرة الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام” يأتي بهدف تسهيل طريقهم لأداء فريضة الحج.

هدف المبادرة

وقالت وزارة الحج في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المبادرة تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، مضيفة “سعادتنا أن يسهل طريقك لأداء الحج”.

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جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحل اليوم السبت، حيث تقوم المملكة بجهود مكثفة لخدمة فئات ذوي الإعاقة تماشيًا مع رؤية 2030.

وتحرص المملكة على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات من خلال وجود مرافقين للأشخاص ذوي الإعاقات ذات الحاجة، وتوفير سكن مناسب ومهيأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يراعي ظروفهم.