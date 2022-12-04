الخصائص الحيوية شرط تأشيرة العمرة - #عاجل

دخل شرط تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً للقادمين إلى مكة المكرمة حيز التنفيذ منذ يوم أمس، وسيطبق شرط تسجيل الخصائص الحيوية كمرحلة أولى للمعتمرين القادمين من 5 دول هي، بريطانيا وتونس والكويت وبنغلاديش وماليزيا.

وتهدف وزارة الحج والعمرة من وراء ذلك الشرط إلى تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مبينة خطوات تسجيل هذه الخصائص.

وأتاحت الوزارة التسجيل من خلال تحميل تطبيق «Saudi Visa Bio»، للهواتف الذكية، ومن ثم تحديد نوع التأشيرة، والقراءة الفورية لجواز السفر، والتقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية ومطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر، ومسح بصمات الأصابع العشر إلكترونيا من خلال الكاميرا.

ويأتي مشروع تسجيل «الخصاص الحيوية»، في إطار التحول الرقمي الذي تقوده وزارة الحج و العمرة بما يتوائم مع رؤية 3020، ويأتي تطبيق «نسك»، أحد مبادرات التحول الرقمي، والذي أصدر من خلاله أكثر من 81 مليون عملية لتصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة منذ إطلاقه، منها 27 مليون تصريح خلال العام الجاري 2022.

قدوم المعتمرين منذ بداية الموسم

القادمون 2.486.193 معتمرا.

المتبقون 421.051 معتمرا.

المغادرون 2.065.142 معتمرا.

جواً 2.261.485 معتمرا.

براً 222.970 معتمرا.

بحراً 1.738 معتمرا.

عبر مطار المدينة 718.464 معتمراً.

المغادرون عبر مطار المدينة 360,996 معتمراً.