التأمينات الاجتماعية: آباؤنا وأمهاتنا لهم فضل في بناء هذا دوت الخليج

سعادة رئيس تحرير جريدة دوت الخليج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم بالعدد رقم «7936» وتاريخ 21 نوفمبر 2022م،27 ربيع الثاني 1444هـ تحت عنوان: « حقوق كبار السن والمتقاعدين »، للكاتب علي الشريمي.

نود في البداية أن نشكر لكم حرصكم على تناول المواضيع، التي تهتم بالمتقاعدين وأنظمة الحماية التأمينية، كما تود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإيضاح للكاتب الكريم وللقراء الكرام، بعض النقاط المتعلقة بالجوانب التي وردت في المقال -المشار إليه- وذلك بما يتماشى مع نطاق عملها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وذلك وفقًا للنحو الآتي:

1- من الأهداف الرئيسة التي وجدت من أجلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية في المملكة، والتي تهدف إلى لتوفير الحماية التأمينية للمشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم من بعدهم، وتنظيم صرف المستحقات التقاعدية والمنافع التأمينية للمتقاعدين الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري، وأنظمة مد الحماية التأمينية ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التعطل عن العمل «ساند»، والذين انتهت خدماتهم ومدة اشتراكهم لأسباب التقاعد أو العجز أو الوفاة أو التعطل عن العمل.

2- تساءل الكاتب عن دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في معاقبة المتلاعبين بالأنظمة التي تخالف حقوق الانسان، وفيما يتعلق بدور المؤسسة بهذا الجانب، فإنها تراعي كافة الأحكام المتعلقة بحقوق كبار السن ورعايتهم في كافة إجراءاتها والأنظمة، التي تشرف على تطبيقها، وفي حال رصدها لأي تجاوزات لتلك الأحكام، فيما هو واقع ضمن نطاق صلاحياتها واختصاصاتها المخولة لها نظامًا، فإنها تباشر الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

3- تدرك المؤسسة كما الجهات الحكومية الأخرى قدر آباءنا وأمهاتنا، ومن لهم فضل في بناء هذا دوت الخليج من كبار السن والمتقاعدين، حيث قامت المؤسسة بتسهيل كل خدماتها، لتناسب هذه الفئة الغالية من خلال إتاحة القنوات الإلكترونية، التي تخدمهم بكل يسر وسهولة أينما كانوا وعلى مدار الساعة، وعبر خدمات أخرى كالزيارة الافتراضية والمحادثة الفورية وخدمه اتصل بي، وخدمة المحادثة المباشرة مع المساعد التأميني.

4- كما تحرص المؤسسة على تقديم المبادرات النوعية والمميزة لعملائها، ومن منطلق ذلك أتاحت المؤسسة برنامج «تقدير» لجميع عملائها، حيث يُعنى البرنامج بعقد الشراكات الإستراتيجية، والتعاون الفعال مع الجهات في القطاع الخاص، لتقديم مزايا وعروض لعملاء المؤسسة من متقاعدين ومستفيدين في مجالات عدة، ويمكن إيجاد العروض والشراكات عبر الموقع الإلكتروني لـبرنامج «تقدير» «www.tqr.sa»، كما أتاحت المؤسسة منصة الخدمات المقدمة لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري عبر موقعها الإلكتروني التالي: «https://www.gosi.gov.sa/ar/Login»

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نأمل من سعادتكم التوجيه بنشر التعقيب في صحيفتكم، للمساهمة بزيادة اطلاع العملاء على الخدمات المقدمة من المؤسسة.

مع شكرنا وتقديرنا للأدوار التوعوية التي تقومون بها.

وتقبلوا تحياتنا،،،