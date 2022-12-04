46.76% ارتفاع مخالفات القطاع البري - #عاجل

وكشفت الهيئة العامة للنقل ارتفاع مخالفات 3 قطاعات ممثلة في: القطاع البري، والقطاع البحري، والقطاع السككي في العام الحالي مقارنة بالعامين الماضيين، حيث بلغ إجمالي مخالفات القطاع البري 353.156 ألف مخالفة في العام الحالي، و165.144 ألف مخالفة في العام الماضي، و71.689 ألف مخالفة في عام 2020، وبلغت مخالفات القطاع البحري في العام الحالي 301 مخالفة بنسبة 29.56%، و89 مخالفة في العام الماضي، و57 مخالفة في عام 2020، وسجل القطاع السككي مخالفة وحيدة في العام الحالي مقابل خلو العامين الماضيين من المخالفات.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة مخالفات القطاع البري في العام الحالي بـ141.032 ألف مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ125.023 ألف مخالفة، والشرقية ثالثا بـ42.010 ألف مخالفة، والمدينة المنورة رابعا بـ11.475 ألف مخالفة، والقصيم خامسا بـ5217 مخالفة.
وسجلت منطقة الشرقية الأعلى مخالفات للقطاع البحري بـ130 مخالفة، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ83 مخالفة، ومكة المكرمة ثالثا بـ32 مخالفة، وتبوك رابعا بـ26 مخالفة، وعسير خامسا بـ12 مخالفة، وجازان سادسا بـ11 مخالفة، والمدينة المنورة سابعا بـ5 مخالفات، والقصيم ثامنا بمخالفتين.
مخالفات النقل
%46.76 ارتفاعا بالبري
%29.56 ارتفاعا بالبحري
353.156 ألف مخالفة برية
301 مخالفات القطاع البحري
مخالفة وحيدة للقطاع السككي
المناطق الأكثر مخالفات
مكة: 141.032
الرياض: 125.023
الشرقية: 42.010
المدينة: 11.475
القصيم: 5217
مخالفات القطاع البحري:
الشرقية: 130
الرياض: 83
مكة: 32
تبوك: 26
عسير: 12
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