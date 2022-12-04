شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر عربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وسيبحث المؤتمر على مدى يومين تحديات تمويل النظم الصحية، ومنها محدودية الاستثمار في القطاع الصحي العربي والأفريقي وضعف كفاءته، إضافة إلى مناقشة سبل تحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي بما يضمن الوصول للتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، وكذلك استعراض مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية أعمال الدورة الـ21 من المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، يوم 19 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط - والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارات الصحة بالدول العربية.وسيبحث المؤتمر على مدى يومين تحديات تمويل النظم الصحية، ومنها محدودية الاستثمار في القطاع الصحي العربي والأفريقي وضعف كفاءته، إضافة إلى مناقشة سبل تحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي بما يضمن الوصول للتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، وكذلك استعراض مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر عربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.