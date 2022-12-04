حالة ماطرة تبدأ اليوم على معظم المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المرجح أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه خلال الفترة من اليوم إلى الخميس المقبل، ستتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق، مشيرا إلى أن الحالة المطرية ستكون مصحوبة بتأثيرات جوية.

ولفت إلى أن الحالة يتوقع أن تبدأ من مساء اليوم؛ على أن تزداد الفرصة ابتداء من الغد حتى الخميس، خلال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على أجزاء من القصيم والشرقية والحدود الشمالية.

وبين المركز أن تأثير الحالة سيمتد ابتداء من مساء غد حتى الخميس، لتشمل أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة من مساء الغد إلى الخميس على أجزاء من منطقتي حائل والرياض؛ فيما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من الاثنين إلى الخميس على أجزاء من مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، إضافة إلى عسير وجازان والباحة والمدينة المنورة.

ونبه إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق المذكورة حتى نهاية الأسبوع.

الأمطار مصحوبة بتأثيرات تشمل

