شكرا لقرائتكم خبر ملتقى افتراضي لبرنامج الابتعاث الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم وزارة الثقافة لقاءا افتراضيا بالتعاون مع الهيئات الثقافية لتبادل معرفي وحوار مثر، لتسليط الضوء على التخصصات التي تهم المنظومة الثقافية والتعريف بالجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة ضمن البرنامج، وعملية التقديم عليها، ويركز على كل الشباب والشابات الراغبين في دراسة التخصصات في القطاعات.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي والتعريف ببرنامج الابتعاث الثقافي، وزيادة الوعي لفرص الابتعاث المتاحة في المجال الثقافي، وقياس مدى اهتمام المجتمع ببرنامج الابتعاث في القطاعات الثقافية، إلى جانب التطرق لأبرز المؤسسات العالمية التي توفر دراسات في المجالات المتعلقة بالثقافة.

أما الفئة المستهدفة، فتتضمن طلاب الجامعات والفنانين، والمهتمين في فرص الابتعاث في المجالات الثقافية.