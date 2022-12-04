ملتقى افتراضي لبرنامج الابتعاث الثقافي

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ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي والتعريف ببرنامج الابتعاث الثقافي، وزيادة الوعي لفرص الابتعاث المتاحة في المجال الثقافي، وقياس مدى اهتمام المجتمع ببرنامج الابتعاث في القطاعات الثقافية، إلى جانب التطرق لأبرز المؤسسات العالمية التي توفر دراسات في المجالات المتعلقة بالثقافة.أما الفئة المستهدفة، فتتضمن طلاب الجامعات والفنانين، والمهتمين في فرص الابتعاث في المجالات الثقافية.
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