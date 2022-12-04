جودة الحياة تسيطر على مشاريع تخرج طلاب مسك

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وقدم الخريجون مشاريعهم حول الطاقة الخضراء؛ للعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وحماية البيئة تماشيا مع رؤية المملكة وتحقيق هدفها نحو تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة. فيما أبدع فريق «فز Phyz» من الدفعة الخامسة لبرنامج زمالة مسك بابتكاره فكرة تطبيق تهدف لضمان عيش المجتمع بنمط صحي بطريقة إبداعية فريدة من نوعها، مما جعل وزارة الصحة تتبنى الفكرة.واحتفلت المؤسسة أخيرا بتخريج 180 قائدا من برنامج القادة، حيث تم تدريب وتطوير أصحاب المناصب القيادية؛ لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التي تسهم في تعزيز مكتسبات رؤية السعودية 2030.
واحتفلت المؤسسة أخيرا بتخريج الدفعة الثالثة من «مسرعة مسك»، حيث عرضت 19 شركة ناشئة أعمالها فيه على المستثمرين. وبذلك تنطلق الشركات الناشئة إلى الخطوة التالية في رحلتها الريادية بغرض النمو السريع، وذلك بعد تجاوزها مرحلة التدريب المكثف التي استمرت 12 أسبوعا. ويأتي انطلاق الشركات الناشئة الـ19 في إطار الشراكة بين مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» و»بلوج آند بلاي» - منصة تمكين الابتكار الرائدة في العالم - والتي تسعى خلالها مؤسسة مسك لتوسيع منظومة الشركات الناشئة في المملكة.
وشهدت الشركات التقنية الناشئة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والفضاء والسياحة والتكنولوجيا التعليمية والتجزئة، وغيرها من المجالات؛ تمكينا شاملا خلال «مسرعة مسك» التي أسهمت في نمو المشروعات وقدمت لرواد الأعمال أدوات التدريب والإرشاد، وتسريع النمو والقابلية للتوسع.
أبرز مشاريع التخرج
- الطاقة الخضراء وتحسين جودة الحياة المناخية
- مجتمع غير نقدي بهدف تنمية القطاع المالي والمدفوعات الرقمية
- زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وحماية البيئة
- فكرة تطبيق تهدف لضمان عيش المجتمع بنمط صحي بطريقة إبداعية
مسرعة مسك
- إحدى المسرعات الأكثر نشاطا ودعما لرواد الأعمال في المنطقة
- دعمت 60 شركة ناشئة خلقت 275 فرصة عمل
- جمعت تمويلا بقيمة 40 مليون دولار
- وصلت إلى قيمة سوقية إجمالية تتجاوز 300 مليون دولار
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