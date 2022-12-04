37 % لا يفرقون بين الشعور بالعطش والجوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصحت وزارة الصحة بشرب الماء أولا عند الإحساس بالجوع، مؤكدة عبر تطبيق «عش بصحة» أن 37 % من الأشخاص لا يفرقون بين الشعور بالعطش والشعور بالجوع، وأن قارورة الماء القابلة لإعادة التعبئة تساعدك على التذكير بشرب الماء، ومعرفة كميتها وبمصاريف أقل.

وأشارت الوزارة إلى أن شرب الماء يحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، ويساعد على التخلص من الفضلات عن طريق التبول والعرق وتفريغ الأمعاء، إضافة إلى ترطيب المفاصل والعمل كمخفف ضغط عليها.

ويمكن أن يؤدي نقص الماء إلى الجفاف، وهي حالة تحدث عندما لا يحوي جسمك ما يكفي من الماء للقيام بالوظائف الطبيعية.

حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يستنزف طاقتك ويجعلك تشعر بالتعب. ويفقد الإنسان الماء كل يوم عبر التنفس والتعرق والتبول والتبرز.

وكي يتمكن الجسم من أداء وظائفه على النحو السليم، فلا بد من إعادة محتواه من الماء إليه، عن طريق تناول مشروبات وأطعمة تحوي الماء.

أهمية المياه للإنسان







التخلص من الفضلات عن طريق التبول والتعرق والتبرز



الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية



تليين المفاصل وتوسيدها



حماية الأنسجة الحساسة



كيف تعيش بصحة؟





النوم الكافي



التحاليل الدورية



التطعيمات



الفحوصات الدورية



شرب الماء



الغذاء الصحي



ممارسة الرياضة



المناعة



الصحة النفسية



التعقيم



كمية المياه التي نحتاجها

15.5 كوبا تقريبا 3.7 لترات من السوائل يوميا للرجال

11.5 كوبا تقريبا 2.7 لتر من السوائل يوميا للنساء