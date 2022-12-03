شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. الدوسري يكشف تفاصيل الفوز أمام الأرجنتين وتطورات إصابته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تفاصيل الفوز التاريخي أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان الأخضر السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، حقق فوز تاريخي أمام التانجو، بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاح المجموعة الثالثة قبل أن يخسر أمام بولندا والمكسيك بنفس المجموعة.

وودع المنتخب السعودي، نهائيات كأس العالم قطر 2022 من منافسات الدور الأول، بعدما احتل المركز الأخير، برصيد 3 نقاط.

وأكد الدوسري، أن الإصابة التي تعرض لها في نهائيات المونديال خفيفة وغير مقلقة، وسوف يكون جاهز للمشاركة في تدريبات الهلال بالفترة المقبلة.

وأوضح الدوسري في تصريحات له اليوم السبت، أنه حريص على توجيه الشكر إلى سمو ولي العهد على دعمه الدائم للمنتخب قبل وأثناء البطولة.

وأضاف نجم الهلال السعودي: "لا ننسى جلسة ولي العهد ودعمه الدائم وهو أمر غريب عليه، وقدمنا مباراة تاريخية أمام المنتخب الأرجنتيني المرشح الأول لكأس العالم".

وتابع الدوسري: "إذا لم يكن للاعب الطموح والأهداف التي يرسمها فلن يُصبح لاعبًا عظيمًا، والحمد لله عندي الطموح والأحلام وأهدافي كثيرة".

واختتم: "لعبنا بروح كبيرة أمام الأرجنتين وتعاهدنا بين الشوطين أن نظهر بشكل مختلف وحققنا ما أردناه، وما زال للمجد بقية، وإصابتي طيبة، دعواتكم فقط".