شكرا لقرائتكم خبر عودة الطلاب للفصول اليوم والاختبارات المؤجلة في الأسبوع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود 6 ملايين طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، اليوم، إلى مقاعدهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.

وأعلنت وزارة التعليم تنفيذ الاختبارات المؤجلة الأربعاء 13 جمادى الأولى من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي الثاني، وأن تؤدى الاختبارات ضمن اليوم الدراسي، على أن يكون نظام نور متاحا للرصد؛ لإنهاء أعمال الاختبارات مع نهاية الخميس 14 جمادى الأولى في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج مباشرة.

وأكدت أن هناك متابعة يومية للمدارس عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية، من مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات، والاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

وأشارت إلى التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية. وأنهت إدارات التعليم في المناطق كافة توزيع وإيصال المقررات الدراسية لجميع المدارس، فيما استكملت أعمال الصيانة للكهرباء والمكيفات ونظافة المباني تمهيدا لاستقبال الطلاب والطالبات.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات اللازمة التي عملت عليها وزارة التعليم.

وانطلق العام الدراسي الأول بمدارس المملكة في 28 أغسطس الماضي، قبل أن يؤدي الطلاب الاختبارات وينتهي الفصل الدراسي الأول ويحصلون على الإجازة.

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني

• بداية الدراسة الأحد 10 جمادى الأولى

• إجازة مطولة الأحد-الأحد 24 جمادى الأولى

• إجازة أسبوع مطولة الأحد - الاثنين 22-23 جمادى الآخرة

• إجازة يوم التأسيس الأربعاء - الخميس2-3 شعبان

• الاختبارات النهائية تبدأ في 6 شعبان

• بداية الإجازة 10 شعبان

• عدد الأسابيع الدراسية 13 أسبوعا

• عدد الأيام الدراسية 60 يوما

التوقيت الزمني الشتوي

الفترة الصباحية

7:15 بداية الاصطفاف

7:30 بداية الحصة الأولى

الفترة المسائية

1:00 بداية الاصطفاف

1:15 بداية الحصة الأولى

أهمية المواظبة والانتظام الدراسي

• الفهم الجيد والإلمام بالدروس

• تقدير قيمة الوقت واحترام الأنظمة

• الجدية والهمة في طلب العلم

• تعزيز الثقة بالنفس

• تحقيق التميز