7 % نسبة ذوي الإعاقة بالمملكة و4 مبادرات لتمكينهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعم الأسرة لأفرادها من ذوي الإعاقة، يذلل كثيرا من العقبات أمامهم.

وفي اليوم العالمي لذوي الإعاقة أظهرت أرقام الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة ذوي الإعاقة في المملكة تبلغ 7.1 %، وأن 52.2 % منهم ذكور و47.8% إناث، بينما يوجد 100 مليون طفل في العالم من ذوي الإعاقة، حسب بيانات هيئة الأمم المتحدة.

وتشكل الإعاقة الحركية أعلى أنواع الإعاقة في المملكة، يليها الإعاقات السمعية والبصرية ومتلازمة داون وفرط الحركة والتشتت، واضطرابات طيف التوحد. وفي هذا الإطار حدد مجلس شؤون الأسرة 4 أدوار للأسرة لدعم ذوي الإعاقة تتضمن تشجيع وتوظيف مهارات أفرادها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي وتقدير جهودهم. بينما توجد 4 مبادرات لتمكين ذوي الإعاقة بالمجتمع في التعليم والصحة والسكن وفرص العمل.

وتسعى المملكة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وذلك من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها وتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لذلك.

دور الأسرة في دعمهم







تشجيع وتوظيف مهارات أفرادها



الدعم النفسي والمعنوي وتقدير جهودهم



الاطلاع على طرق التعامل الصحيحة



تعزيز دور حضورهم الاجتماعي



مبادرات تمكين ذوي الإعاقة

التعليم

معين للتربية الخاصة

سناد للتربية الخاصة

الصحة

مراكز التأهيل

بطاقة أولوية

سوق العمل

توافق - موائمة

قادرون

السكن

الأولوية في الحصول على منتجات الدعم السكني