العقول السعودية الناشئة تحلق في كولومبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر مؤسسة «موهبة» وبهدف تعزيز الحياة المهنية للطلبة كعلماء، يشارك طلاب وطالبات المملكة في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين في كولومبيا المستمر حتى 12 ديسمبر الحالي، وهي مسابقة سنوية فردية وجماعية تعقد في مجال العلوم الطبيعية للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة في 31 ديسمبر من العام الذي يعقد فيه هذا الاولمبياد.

وجاء إنشاء الأولمبياد تقديرا لأهمية العلوم الطبيعية في التعليم العام وللشباب في جميع جوانب حياتهم. وأقيمت أول نسخة في عام 2004 في إندونيسيا. ويتكون كل فريق من 6 مشاركين يؤدون 3 اختبارات تصنف كالتالي: اختيار من متعدد، و اختبار اسئلة ممتدة ، واختبار عملي.

ويمر الطلاب بعدد من الملتقيات خلال عامين تتضمن التدريب المكثف، ويتم في هذه الملتقيات التصفية والترشيح للملتقى الذي يليه حتى ملتقى الصيف الذي يسبق المشاركة، حيث يتم فيه اختبارات تحاكي اختبارات المسابقة من خلالها يتم اختيار الفريق الذي يمثل المملكة في المسابقة.

وتعد هذه المسابقة حدثا تعليميا وتربويا بحتا، يعزز الاهتمام بالعلوم بين طلبة المدارس، يتعرضون لحل المشكلات أو التفكير الناقد أيضا، يهدف إلى التأثير الإيجابي في تعليم العلوم والرياضيات، ويشارك فيه 50 دولة، كل دولة بفريق مكون من 6 مشاركين.

حصاد المملكة في الدورات السابقة

1 ميدالية ذهبية

5 ميداليات فضية

20 ميدالية برونزية

آلية المسابقة والاختبار

المسابقة تتم على مدار 3 أيام

• اليوم الأول: اختبار الاختيار من متعدد

• اليوم الثاني: اختبار المسائل الممتدة

• اليوم الثالث: الاختبار العملي

التطلعات

• تحفيز الاهتمام الفعال للطلاب بالعلوم الطبيعية

• تعزيز الحياة المهنية للطلاب كعلماء

• تعزيز وتطوير تبادل المعلومات الدولي في العلوم الطبيعية، وتعزيز التعاون العلمي في المستقبل

• إتاحة الفرصة لمقارنة المناهج والاتجاهات التعليمية في تعليم العلوم داخل الدول المشاركة