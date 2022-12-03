شكرا لقرائتكم خبر العقول السعودية الناشئة تحلق في كولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء إنشاء الأولمبياد تقديرا لأهمية العلوم الطبيعية في التعليم العام وللشباب في جميع جوانب حياتهم. وأقيمت أول نسخة في عام 2004 في إندونيسيا. ويتكون كل فريق من 6 مشاركين يؤدون 3 اختبارات تصنف كالتالي: اختيار من متعدد، و اختبار اسئلة ممتدة ، واختبار عملي.ويمر الطلاب بعدد من الملتقيات خلال عامين تتضمن التدريب المكثف، ويتم في هذه الملتقيات التصفية والترشيح للملتقى الذي يليه حتى ملتقى الصيف الذي يسبق المشاركة، حيث يتم فيه اختبارات تحاكي اختبارات المسابقة من خلالها يتم اختيار الفريق الذي يمثل المملكة في المسابقة.
وتعد هذه المسابقة حدثا تعليميا وتربويا بحتا، يعزز الاهتمام بالعلوم بين طلبة المدارس، يتعرضون لحل المشكلات أو التفكير الناقد أيضا، يهدف إلى التأثير الإيجابي في تعليم العلوم والرياضيات، ويشارك فيه 50 دولة، كل دولة بفريق مكون من 6 مشاركين.
حصاد المملكة في الدورات السابقة
1 ميدالية ذهبية
5 ميداليات فضية
20 ميدالية برونزية
آلية المسابقة والاختبار
المسابقة تتم على مدار 3 أيام
• اليوم الأول: اختبار الاختيار من متعدد
• اليوم الثاني: اختبار المسائل الممتدة
• اليوم الثالث: الاختبار العملي
التطلعات
• تحفيز الاهتمام الفعال للطلاب بالعلوم الطبيعية
• تعزيز الحياة المهنية للطلاب كعلماء
• تعزيز وتطوير تبادل المعلومات الدولي في العلوم الطبيعية، وتعزيز التعاون العلمي في المستقبل
• إتاحة الفرصة لمقارنة المناهج والاتجاهات التعليمية في تعليم العلوم داخل الدول المشاركة
كانت هذه تفاصيل خبر العقول السعودية الناشئة تحلق في كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.