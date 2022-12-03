شكرا لقرائتكم خبر مجسم لغار حراء بأبعاده الطبيعية يثري تجربة الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمكن لزائر حي حراء الثقافي الواقع في سفح جبل حراء بالعاصمة المقدسة الاستمتاع بمشاهدة غار حراء، عبر مجسم نفذ بأبعاده الطبيعية ضمن معرض الوحي، والذي تم افتتاحه تمهيدا، ليثري تجربة الزوار الدينية والثقافية.

في المقابل، ينطلق الزائر في معرض الوحي إلى رحلة معرفية وروحية للتعرف على الوحي منذ نزل على آدم عليه السلام، ووصوله إلى النبي الخاتم محمد، صلى الله عليه وسلم. من جهة أخرى، تتكامل رحلة الزائر داخل الحي مع زيارة متحف القرآن الكريم، الذي يعرف الزوار بكتاب الله خلال محتوى جذاب يضم محتويات نادرة. كما خصصت في الحي قاعة للأطفال تجمع بين التعليم والترفيه.

وكان معرض الوحي شرع أخيرا في استقبال الزوار الراغبين في مشاهدة قصة نزول الوحي على الأنبياء عليهم السلام، ويتيح المشروع للزوار الاطلاع على جناح خاص لقصة نزول الوحي عبر عرض تقني شيق وجذاب. وحدد حي حراء الثقافي أوقات زيارة معرض الوحي بجبل النور، حيث يكون مفتوحا في الفترة الصباحية يوميا عدا الجمعة من 8.30 صباحا إلى 2.30 ظهرا، وفي الفترة المسائية من 4.30 إلى 10.30 مساء.

مركز جبل النور الثقافي

- مساحته تزيد على 67 ألف م2

- يضم المعرض التالي

مركز الزوار - متحف القرآن الكريم - معرض الوحي - طريقا للصعود إلى الغار