رصد 34 مخالفة على القطاع الصحي الخاص بحائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل ممثلة في إدارة الالتزام 34 مخالفة على القطاع الصحي الخاص، خلال 700 جولة رقابية نفذتها في أكتوبر 2022. وشملت الجولات الرقابية عددا من المنشآت الصحية الخاصة، بين مستشفيات ومجمعات عامة ومتخصصة وصيدليات ‏ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي ومحلات نظارات.‏ وأحالت إدارة الالتزام 23 مخالفة ‏إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات المؤسسات ‏الصحية الخاصة، و9 ‏مخالفات إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات ‏مزاولة المهن الصحية، ومخالفتين ‏إلى ‏النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب. كما نفذت إدارة الالتزام 23 جولة بالمستشفيات، و163 جولة بمجمعات طبية خاصة، و‏‏10 جولات بالمختبرات و504 جولات بالصيدليات. كما نفذت إدارة الالتزام 23 جولة بالمستشفيات، و163 جولة بمجمعات طبية خاصة، و‏‏10 جولات بالمختبرات و504 جولات بالصيدليات. وأكدت إدارة الالتزام استمرار أعمالها ‏الرقابية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية للتأكد من التقيد ‏بالإجراءات ‏الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبا على جودة خدماتها للمرضى ‏والمراجعين، واتخاذ ‏الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة. الجولات الرقابية الصحية





700جولة رقابية



23جولة بالمستشفيات



163جولة بالمجمعات الخاصة



10جولات بالمختبرات



504 جولات بالصيدليات



34مخالفة إجمالية



23أحيلت لمخالفات المؤسسات



9 أحيلت لمخالفات مزاولة المهنة



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