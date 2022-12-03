الإيقاع بـ14,133 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بـ14133 مخالفا، في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 24 ـ 30 نوفمبر الماضي. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات 01 إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية 14133مخالفا منهم: 8148 مخالفا لنظام الإقامة 3859 مخالفا لنظام أمن الحدود 2126 مخالفا لنظام العمل 02 إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 377 شخصا، منهم: 51 % يمنيون 37 % إثيوبيون 12 % جنسيات أخرى ضبط 40 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية 03 ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 04 إجمالي الخاضعين حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 50215 وافدا مخالفا منهم: - 47153 رجلا - 3062 امرأة 05 إحالة 39855 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر - إحالة 2392 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم. - ترحيل 10730 مخالفا

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