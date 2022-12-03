منع التنزه بالتيسية

حددت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، المناطق المسموح دخولها للتنزه، وغير المسموح دخولها بشكل كامل.

وأكدت أنه لا يسمح بالدخول والتنزه مطلقاً في منطقة التيسية بشكل كامل، موضحةً بالتفصيل حدود التيسية وأسماء المناطق والطرق والأماكن الممنوع التنزه فيها.

وبينت المحمية أن المناطق المسموح الدخول إليها والتنزه تشمل منطقة الحجرة، ومنطقة النفود الكبير، مؤكدةً أن التنزه سيكون متاحا للجميع بشكل أساسي ودون تصريح مع بعض الضوابط العامة، مثل أن يكون شبة الضو على حامل، وعدم ترك النفيات في المكان لضمان عدم ترك أثر بيئي سلبي، بالإضافة لعدة ضوابط عامة، بحيث تكون جميع الأماكن نظيفة للحفاظ على الغطاء النباتي.