شكرا لقرائتكم حالة ممطرة سابعة غدًا قوتها شمال الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ حالة ممطرة سابعة لوسم 1444هـ اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 1444/5/10 هــ، وتستمر عدة أيام على عدد من المناطق.

حالة ممطرة سابعة

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع إن شاء الله حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة السابعة لوسم 1444هـ”، موضحًا أن قوتها ستكون شمال المنطقة الشرقية.

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وأضاف أن نطاق الحالة يكون أجزاء من مناطق الشمالية وحائل والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والشرقية والرياض والخليج.

أمطار متفاوتة

ولفت إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، وتكون من خفيفة لغزيرة، مع فرصة لهطول السيول، مستطردًا “عنوان الحالة الممطرة السابعة النفيض والديم، ومتوقع أن توافق الحالة دخول المربعانية”.

كما توقع الحصيني أن يعقبها حالة ممطرة أخرى تشمل سدير والوشم والزلفي وحولها، وعقب ذلك موجة برد.

دخول المربعانية

وكان الحصيني قال في وقت سابق إن المربعانية هي خصائص مناخية تمتاز بالبرد وتمتد إلى 39 يومًا، موضحًا أنها سميت بذلك لأنها تقترب من أربعين يومًا.

وأضاف الحصيني خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع”، أن المربعانية تعتبر فعليًا هي بداية فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن البرد عند الحديث عنه فهو يتعلق باتجاه الريح التي تأخذ الخصائص من مصدرها إن كانت باردة أو حارة أو مغبرة، لكنها في العموم تمتاز بالبرد.

وأوضح أن دخول المربعانية يوافق يوم الثلاثاء المقبل 7 ديسمبر، لافتًا إلى أن خصائص هذا الموسم أحيانًا تدخل قبله وأحيانًا تأتي بعده.