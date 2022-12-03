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الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع ينقل 7 أعضاء متبرع بها

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شكرا لقرائتكم الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع ينقل 7 أعضاء متبرع بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع من نقل 7 أعضاء من متبرعين داخل وخارج المملكة، ليستفيد منها 8 مرضى بينهم أطفال.

 

وأفادت الوزارة أن الإخلاء تم في غضون 24 ساعة حيث تم النقل من مكة المكرمة ودبي، بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وقد نقلت الأعضاء بالطائرات العمودية لإجراء عمليات زراعة الأعضاء بأسرع وقت ممكن.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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