شكرا لقرائتكم المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة ‎أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

موعد المزاد

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد يبدأ غدًا الأحد ويستمر حتى الأربعاء الموافق 7 ديسمبر الجاري.

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طريقة التقديم

وحددت الإدارة طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي.

– اختيار المرور.

– وعقب ذلك، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.