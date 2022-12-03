اخبار السعوديه

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة ‎أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

موعد المزاد

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد يبدأ غدًا الأحد ويستمر حتى الأربعاء الموافق 7 ديسمبر الجاري.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

طريقة التقديم

وحددت الإدارة طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي.

– اختيار المرور.

– وعقب ذلك، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا