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وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية أو العلوم البيئية أو الهندسة الكيميائية
  • يجب أن يكون لدى المرشح (15) عامًا أو أكثر من الخبرة في الإدارة البيئية. خبرة في صناعة النفط والغاز

2- منسق الامتثال الميداني

المؤهلات والخبرات:

  • شهادة دراسات عليا في سلامة العمليات ومنع الخسائر من مؤسسة معترف بها دوليًا
  • درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية ويفضل
  • أخصائي السلامة المعتمد من مجلس متخصصي السلامة المعتمدين
  • يوصى بدرجة الماجستير أو الدكتوراه
  • خبرة لا تقل عن 15 عامًا في العمل في عمليات النفط أو الغاز أو مصانع البتروكيماويات أو المصافي ، مع دليل واضح على إحداث تأثير كبير في هذه السعة
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل في منصب رفيع كخبير في منع الخسائر والوقاية من الحرائق ، مع دليل واضح على إحداث تأثير كبير في هذه الصفة

3- مهندس عمليات

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة في مرافق عمليات معالجة الغاز ذات الصلة في صناعة النفط / الغاز ، المعرفة والخبرة في برامج محاكاة البرامج مثل HYSYS و promax والمعرفة القوية بالممارسات الهندسية والمبادئ الاقتصادية وطرق الحساب وتفاصيل التصميم وإدراكًا لرموز ومعايير المعالجة.
  • يجب أن يكون لديك خبرة ومعرفة ممتازة في التصميم والتعديل ومراجعة المعايير وكيفية تطوير وتقييم الدراسات

4 – مهندس موثوقية

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس على الأقل في الهندسة الميكانيكية. خمسة عشر (15) عامًا من الخبرة في مجال النفط والغاز أو صناعة البتروكيماويات
  • خبرة (5) سنوات في المعدات الدوارة بما في ذلك
  • على دراية ببرامج الموثوقية مثل (MTBF ، العوامل السيئة ، حالة الزيت ، .. إلخ) بما في ذلك نظام SAP أو الأنظمة المحوسبة المكافئة
  • محلل TapRooT معتمد

5- مهندس مفتش أول

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ، مع خبرة لا تقل عن 15 عامًا ؛ أو خبرة قوية تصل إلى 20 عامًا إذا لم يكن لديك شهادة في الهندسة.
  • يجب أن تكون خبرتك في صناعة النفط / الغاز.
  • يجب أن يكون لديك معرفة قوية في الأنابيب والمعدات واللحام.
  • يجب أن تكون مدققًا / مدققًا معتمدًا في نظام إدارة الجودة (IRCA / RABQSA) أو ISO 9001: 2008 دورة مدقق رئيسي أو ما يعادلها.

6- مستشار التدريب والتطوير / التصميم التعليمي والتكنولوجيا

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في التصميم التعليمي أو مجال ذي صلة مطلوب ، يوصى بـ MS
  • خبرة تزيد عن 10 سنوات في تصميم التدريب الفني القائم على الأداء للمهنيين
  • إدارة مشاريع L&D
  • القدرة على العمل عن كثب مع الخبراء المتخصصين (SMEs) ، والشراكة معهم من خلال عملية التصميم ، لاستنباط المعرفة ، وإدارة مخرجاتهم والعملية ، والتفاوض والتأثير دون سلطة
  • القدرة على فهم المعلومات المعقدة وتبسيطها وتنظيمها وعرضها بسرعة

رابط التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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