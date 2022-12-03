اخبار السعوديه

المملكة تدين بشدة الهجوم المسلح على سفارة باكستان في كابول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم المملكة تدين بشدة الهجوم المسلح على سفارة باكستان في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابول، والمحاولة الفاشلة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا