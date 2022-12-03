شكرا لقرائتكم المملكة تدين بشدة الهجوم المسلح على سفارة باكستان في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابول، والمحاولة الفاشلة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب.