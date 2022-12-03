ويعود طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم الدراسية غدا الأحد 10 / 5 / 1444 هـ مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.
وتتابع وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.
وأكدت وزارة التعليم التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.
من جانب آخر، قالت وزارة التعليم إنه سيتم الأربعاء القادم تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلبة، والنتائج ستظهر يوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر العودة للمدارس غدا.. وتنفيذ الاختبارات المؤجلة الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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