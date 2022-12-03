شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. طرد معلق من عمله بسبب حكيم زياش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسبب حكيم زياش مهاجم المنتخب المغربي، في طرد معلق من عمله، بعد هدفه في شباك منتخب كندا، بختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان زياش منح منتخب بلاده هدف التقدم في مرمى كندا، بعد مرور 4 دقائق فقط، بالمباراة التي فاز بها أسود الأطلسي بهدفين مقابل هدف.

وصعد المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة من كأس العالم برصيد سبع نقاط، في مجموعة ضمت كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا، ليواجه منتخب إسبانيا في دور الـ16.

طرد معلق تركي بسبب ذكر اسم هاكان شوكور

وقررت قناة "TRT التركية" وهي التلفزيون الرسمي التركي، طرد المعلق ألبير باكيرسيجيل، بعدما أكد أن هدف زياش لم يكن أسرع هدف تم تسجيله على الإطلاق في كأس العالم.

وقال باكيرسيجيل أثناء تعليقه على هدف المغرب في شباك كندا: "هذا الشرف كان من نصيب الدولي التركي السابق هاكان شوكور".

وقررت القناة على الفور، استبدال المعلق التركي بين شوطي المباراة بزميل آخر عقب هذه الكلمات بعدما ذكر اسم هاكان شوكور، حيث يعد ما فعله جريمة في تركيا لأن اسم شوكور محظور بسبب خلافاته السياسية مع الرئيس رجب طيب أردوجان.



رسالة المعلق التركي بعد طرده

وكتب باكيرسيجيل في تويتر: "لقد طردت من عملي بعدما عملت بفخر لسنوات عديدة. الفراق جزء من الحب. آمل أن أرى هذا المكان مرة أخرى. وداعا".

ويعتبر شوكور هو صاحب أسرع أهداف كأس العالم عبر تاريخه، بعد أن سجل بعد 11 ثانية في مرمى كوريا الجنوبية في مباراة المركز الثالث في مونديال 2002، ولكنه يعمل كسائق لصالح شركة أوبر في أمريكا، بعد خلافاته مع الرئيس التركي عام 2015.