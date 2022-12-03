شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. الخزري يكشف سبب اعتزاله الدولي مع تونس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف وهبي الخزري لاعب منتخب تونس، عن أسباب وتفاصيل قرار اعتزاله الدولي مع منتخب بلاده، عقب وداع كأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب تونس بقيادة جلال القادري المدير الفني، ودع منافسات كأس العالم 2022 بعدما حل ثالثا في ترتيب المجموعة الرابعة خلف فرنسا وأستراليا.

وساهم الخزري في تحقيق فوز تاريخي أمام المنتخب الفرنسي في ختام دور المجموعات، بعدما سجل هدف الفوز، ليمنح بلاده إنجاز أول منتخب عربي يفوز على الديوك بنهائيات كأس العالم.

الخزري يكشف موعد اتخاذه قرار الاعتزال الدولي



وقال الخزري عبر "بي إن سبورتس": "لقد أبلغت المجموعة باعتزالي دوليا بعد المباراة ضد فرنسا وكان ذلك باجتماع في الفندق بحضور الجميع. أعتقد إنه الوقت المناسب لقد شاركت في 5 بطولات لكأس إفريقيا ونسختين من كأس العالم وجعلت عائلتي ووالديا وزوجتي ونجلي فخورين بما قدت".

وأضاف "الحلقة قد أغلقت عقب الفوز على منتخب فرنسا والجميع يعرف قدراته، وبالنسبة لي هي أهم لحظة في مشواري خاصة أني سجلت وكنت فعالا".

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واستطرد "لعبت لمنتخب تونس على مدار 10 سنوات وكنا جيلا مميزا وودعنا كأس العالم بسبب الشوط السيء الذي قدمناه ضد أستراليا، أشكر الشعب التونسي على دعمه وأتمنى كل التوفيق لبلدي الذي يتنفس كرة القدم مثل باقي الدول الإفريقية على غرار المغرب".

واختتم "لقد كنت أعلم أن المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد فرنسا. تمنيت الوصول بعيدا ولكنه القدر أن ألعب المباراة الأخيرة وأسجل في بلد أحبها كثيرا وأعيش فيها. أعلن اعتزالي بكل الرضا عما قدمت خلال مسيرتي مع منتخب تونس".