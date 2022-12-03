شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. سيطرة مغربية على التشكيل المثالي لدور المجموعات! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سيطر منتخب المغرب على تشكيل دور المجموعات المثالي لكأس العالم بصورة كبيرة، بعدما تمكن المنتخب المغربي من تصدر المجموعة السادسة فى مفاجأة غير متوقعة، فيما حل المنتخب الكرواتي فى الوصافة، وخرج المنتخب البلجيكي بشكل نهائي من سباق المنافسة، فى الوقت الذي حل فيه ثالثًا.

وتواجد الثنائي المغربي أشرف حكيمي وسفيان مرابط فى التشكيل المثالي لدور المجموعات، وفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية الشهيرة، حيث يعد المنتخب المغربي ثاني أكثر المنتخبات تواجدًا فى التشكيل المثالي بعد المنتخب الفرنسي، والذي تواجد من صفوفه ثلاث لاعبين.



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ويبدو أن منتخب المغرب لن يتوقف على هذا الحد من الأرقام القياسية والمفاجأت، حيث أن المنتخب المغربي سيحقق رقمًا تاريخيًا حال إذا ما تمكن من تحقيق المفاجأة وإقصاء إسبانيا من الدور القادم، الشئ الذي سيجعله أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي، فى إنجاز تاريخي للكرة المغربية.



موعد مباراة المغرب وإسبانيا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب الإسباني يوم الثلاثاء القادم، فى دور ال 16 من منافسات كأس العالم الحالية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن منتخب المغرب صعد إلى دور الستة عشر بعد تصدر المجموعة السادسة، فى حين صعد المتادور الإسباني لهذا الدور بعد وصافة المجموعة الخامسة خلف اليابان.