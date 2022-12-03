شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يواصل إنتصارته ويعتلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النادي الأهلي من مواصلة إنتصارته فى مسابقة الدوري، بعد الفوز الصعب الذي حققه على نظيره طلائع الجيش 1/2، فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تمكن الفريق من تحويل تأخره فى الشوط إلى تقدم فى الشوط الثاني بثنائية، ليعتلي صدارة ترتيب المسابقة.

وشهد اللقاء بعض اللقطات التحكيمية التي أثارت الجدل، وخاصة فى ركلة الجزاء التى تم إحتسابها للمارد الأحمر، والتي سجلت من خلالها هدف الاهلي الثاني وهدف الفوز بالمباراة، حيث أعترض عدد كبير من لاعبي الجيش على حكم المباراة، علي الرغم من رجوعه إلى تقنية الفيديو والتصديق على قراره.



الأهلي يعاني من المشاكل الدفاعية!

وظهر الأهلي فى مواجهة الليلة بحالة تأثر كبيرة من غياب ثنائي الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود متولي للإصابة، الشئ الذي أثر على منظومة الفريق الدفاعية، والتي جعلته يستقبل هدف مبكر بأحداث اللقاء، وسط حالة من سوء التنظيم الكبيرة التى ظهر عليها الخط الدفاعي فى أحداث اللقاء عند فقد الكرة.



موعد مباراة الأهلى والمحلة القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره غزل المحلة يوم الأربعاء القادم،فى الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.



جدول ترتيب الدوري المصري الحالي

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة من 4 لقاءات، فى حين يحل غزل المحلة فى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويأتي فيوتشر فى المركز التالت برصيد 10 نقاط.