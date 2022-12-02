شكرا لقرائتكم الأمطار أعلى من المعدل على 3 مناطق خلال الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف خلال فصل الشتاء.

وأوضح العقيل خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية”، بأن فصل الشتاء هذا العام سيكون أدفأ من سابقيه وتحديدًا في شهر ديسمبر، لكنها ستشهد هطول أمطار بمعدل أعلى يصل للمدينة المنورة، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم حذر المركز الوطني للأرصاد من أن الأجواء مهيأة الجمعة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المملكة.

ويشمل ذلك، بحسب وكالة “واس”، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ويمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وحذر المركز من تشكل الضباب على منطقة المدينة المنورة، وتشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي ينبع والعيص ومركز الرايس.