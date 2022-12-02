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الرياض - محمد الوسيري - كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، سبب تأخر الأمطار على بعض المناطق.

وقال المسند في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: إن تأخر الأمطار لهذا الموسم 2022- 2023 على بعض المناطق ظاهرة معتادة، وحدث يتكرر في بعض المواسم.

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شواهد

تابع المسند: هناك شواهد رقمية علمية وفقًا لتتبع بداية الأمطار لمحطة الرياض منذ عام 1970 حتى 2014، فإن الأمطار تأخرت في موسم 1971- 1972 حتى 11 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1983- 1984 حتى 2 فبراير (آخر الشبط)، وفي موسم 1987- 1988 حتى 8 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1990- 1991 حتى 11 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1993- 1994 حتى 10 مارس (آخر العقارب).

واستطرد: وفي موسم 1994- 1995 حتى 7 فبراير (آخر الشبط)، وفي موسم 1998- 1999 حتى 9 يناير (آخر المربعانية)، وفي موسم 1999- 2000 حتى 16 يناير (أول الشبط)، وفي موسم 2001- 2002 حتى 1 يناير (آخر المربعانية).

ليس أمرًا شاذًّا

أضاف المسند: وعليه أقول لمن استبطأ هطول الأمطار، وتأخرها عن موعدها مسألة مألوفة، وحدث يتكرر في بعض المواسم، وليس أمرًا شاذًّا، بل أحيانًا يتأخر حتى شهر أو شهرين أو أكثر، وما يقال عن الرياض ينسحب بالضرورة على معظم المناطق.. ولله في خلقه شؤون، وهو تعالى المسؤول أن يبدل الأحوال.

وتابع: ثم إن السعودية بلد شاسع واسع مساحته نحو 2 مليون كم2، وطوله نحو 2200 كم، وعرضه نحو 1600 كم، وفيه 13 منطقة، وكل منطقة تعادل مساحة دولة أوروبية أو أكبر، فلا يصح علميًّا أن نتعامل مع مناخ السعودية وجوها كوحدة واحدة متجانسة، والأصل هو التنوع في المناخ والطقس.. هذا والله أعلم.