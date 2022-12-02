شكرا لقرائتكم لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ماجد الشهري، أن مسألة دمج تطبيق توكلنا في توكلنا خدمات لا يوجد عليها قرار حاليًّا.

وقال الشهري: إن كل تطبيق منهما يعمل في الاختصاص الذي صُمّم لأجله.

تحديث الوظيفة

في وقت سابق، لفت الشهري إلى أن مستخدمي تطبيق توكلنا يمكنهم تحديث بياناتهم الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.

وقال الشهري: إن هناك الكثير من البيانات الحكومية الموجودة لدى الهيئة بحاجة للتصحيح والتحديث الآن، موضحًا أنه باستطاعة المستخدم تحديث بياناته الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.

وأضاف: وصلنا حتى الآن أكثر من 10 آلاف طلب لتزويد البيانات والتي ساهمت في 5 ملايين عملية لاستعراضها.

وأكد أنه من المهم دائمًا حين تقديم الخدمات أن يكون لها قبول من المستخدمين، وهذا ما أظهره تقديم 5 ملايين عملية.